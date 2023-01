Rootsi kuninga üllatav ülestunnistus: troonipärija peaks olema minu poeg, mitte tütar Victoria!

Nimelt on kuningas Carl Gustafil kolm last - kroonprintsess Victoria, prints Carl Philip ja tütar Madeleine. 1979. aastal, kui Carl Philip sündis, nägid Rootsi seadused ette, et meessoost kroonitud pead on oma õdedest troonijärjekorras eespool. Kuid selleks hetkeks oli juba seadus muutmisel ning aasta hiljem liikus Carl Philipist kaks aastat vanem õde temast ettepoole ning Victoriast sai kroonprintsess.

Nüüd on Rootsi riiklikus telekanalis SVT ilmumas dokumentaalfilm, kus Carl Gustaf seadusemuudatuse hukka mõistab. Tema sõnul peaks järgmiseks monarhiks olema ikkagi poeg, mitte tütar.

„Mu poeg oli juba selleks hetkeks sündinud ja äkitselt muudeti troonipärimisjärjekord ära. Ta oli kõrvale heidetud. See oli veider ja minu arvates ebaõiglane,“ ütleb kuningas nüüd.

Carl Gustafil pole midagi oma tütre Victoria vastu, kuid mehele ei meeldinud, et seadust muudeti nii, et see muutis järjekorda ka tagasiulatuvalt. Kuninga sõnul oleks Carl Philip pidanud jääma kroonprintsiks ning edaspidiselt oleks võinud printse ja printsesse järjekorras võrdselt kohelda.

Hetkel on teada, et Carl Gustaf on viimane Rootsi kuningas järgmise paari generatsiooni jooksul. Nimelt sündis kroonprintsess Victoriale esimese lapsena tütar Estelle ehk järgmised kaks Rootsi monarhi on kuningannad.