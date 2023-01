Fännid pahased: ajakiri Rolling Stone koostas kõigi aegade parimate lauljate nimekirja, kuid jättis Celine Dioni välja

Nimekirjast jäid välja mainekate artistidena aga Cher , Madonna ja ka Celine Dion, kelle fännid olid ajakirja nimekirja peale solvunud. Rolling Stone küll põhjendas oma valikut sellega, et tegemist on nimekirjaga, kus on läbi aegade parimad lauljad, mitte parima häälega lauljaid. „Talent on muljetavaldav, geniaalsus on üleloomulik,“ seisis ajakirja pisut segase sisuga säutsus.

Dioni fännidele aga Rolling Stone'i taoline põhjendus meeltmööda polnud ja nad elasid oma pahameele ajakirja peale välja sotsiaalmeedias. „Seega te arvate, et Celine Dion pole geniaalne,“ säutsus üks lauljatari austaja Twitteris. „Celine Dioni, parima vokaaltehnilise artisti väljajätmine nimekirjast on reetmine,“ lisas ka teine fänn sotsiaalmeedias. „Võite öelda, et Celine Dioni muusika ei ole teie maitsele ja see on okei. Aga öelda, et Dion ei kuulu läbi aegade parimate lauljate sekka, on uskumatu,“ sõnas veel üks nimekirja kriitiliselt suhtuv lauljanna fänn. Veel nõuti Twitteris nende inimeste nimede teada saamist, kes Rolling Stone'i nimekirja koostasid, vahendab Glamour.