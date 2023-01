KROONIKA MÄRKAMISED | Marilyn Kerro sai juhiloa, Artjom Savitski pidutses spordigalal elukaaslasega

Naudib puhkust päikese all

Brigitte Susanne Hunt (27) on „Vallalise kaunitari“ skandaalist toibunud ja naudib puhkust maalilisel Bali saarel. Ta hoiab fänne oma tegemistega kursis, postitades sotsiaalmeediasse pilte ja videoklippe.

Brigitte teatas detsembri lõpus, et lendab üksi teisele poole maakera hingehaavu ravima. Seal võttis ta üksinda vastu ka uue aasta.

Mõtleb, mida saaks paremaks muuta

Auhinnagalal Spordiaasta Tähed 2022 pidutsenud laulja Artjom Savitski (30) ja tema elukaaslane, ajakirjandust õppiv Kerttu Jõgi leidsid, et aastat kokku võtval peol on hea ka enda aastale tagasi vaadata. „Minu eas inimene ei alusta uut aastat teise inimesena, vaid mõtleb, mida saaks parandada,“ ütles Artjom, kes oli tänavu meie seast lahkunud Toomas Kirsi lähedane abi - enamiku Kirsi toodetud sarjade helindaja ja helilooja.

Juhiluba lõpuks käes

Enne jõulupühi Paides sõidueksamil läbi kukkunud selgeltnägija Marilyn Kerro (34) andis nüüd sotsiaalmeedia vahendusel teada, et juhiluba on tal nüüd olemas. „Ja ongi kätte jõudnud see tore päev! Tehtud!“ kirjutas Kerro vahtralehemärgist tehtud foto juurde.