Suhted paranevad? Väidetavalt soovib kuningas Charles III prints Harryga ära leppida

Sussexi hertsogi avameelsest teleintervjuu treilerist tuleb välja, et printsi sõnul pole tema perekond näidanud välja soovi tema ja abikaasa Meghan Markle'iga suhteid heastada. Nüüd on aga kuninglikud allikad avaldanud, et kuningas Charles III tahab oma pojaga ära leppida.