Muusik Stefan avaldas, kuidas ta pisitütar nime sai: valik klappis hästi

„Victoria sünnitas ise ja kõik läks hästi, kuid kerge see asi ei ole. Olin kohal toeks ja abiks nii palju kui sain, kuid nabanööri siiski ise läbi ei lõiganud,“ räägib Stefan. Tema sünnipäev on 24. detsembril, nii et Maya oli talle parim kingitus, millest unistada võib.