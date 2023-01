FOTOD | „Esimese hooga võtab selline võimalus nõutuks...“ Pille Minev võttis uue aasta vastu eriti eriliselt

Nimelt otsustasid Minev ja tema abikaasa Peep Kala põrutada aastavahetuseks Portugali. Kuigi eestlastele võib tunduda, et Lõuna-Euroopas on kogu aeg mõnusalt soe, võttis naise sõnul neid vastu hoopis vihmane ilm. „Mina loopisin kohvrisse isegi kummikud, sest ilmaprognoos näitas vihma – ning seda me ka saime. Rajune algus,“ kirjeldab Minev Instagramis.