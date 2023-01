Juba mõnda aega on sahistatud, et poolteist aastat tagasi oma abikaasa Viivi matnud ettevõtja Oleg Sõnajalg on leidnud armuõnne endast tunduvalt noorema pruudiga. Nüüd on mehe uus kallim otsustanud teha nende suhte sotsiaalmeedias avalikuks.