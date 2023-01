Juba mõnda aega on sahistatud, et 2021. aasta suvel abikaasa Viivi matnud ettevõtja Oleg Sõnajalg (63) on leidnud armuõnne endast tunduvalt noorema naisega. Nüüd, kus lesestunud ärimehe uus pruut on nende suhte avalikkuse ette toonud, otsustas Sõnajalg Kroonikale nende armuloo tagamaid selgitada.