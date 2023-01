FOTO | Mis nüüd? Sanna Marini abikaasa ei veetnudki uusaastaööd kuulsa peaministriga

37-aastane ettevõtja põrutas enne uue aasta tulekut USAsse, kuid mitte niisama puhkama, vaid Californias on ta just oma äride tõttu. „Aastavahetuse nädalavahetus sai veedetud ITs tegutsevate ettevõtjate, investorite ja tarkade inimestega ka teistest valdkondadest,“ kirjutas Palos Verdes' rannikulinnas viibinud Räikkönen Instagramis.