VIDEO | Vilja Toomast Savisaarest: püüan meelde jätta ikka meie ilusamaid aegu

Toomast rääkis, et viimane kohtumine Savisaarega jäi kahe aasta tagusesse aega. „Käisime Rosinaga teda vaatamas, ajasime juttu ja jõime kohvi, sõime pirukaid, mis ma kaasa olin võtnud. Lihtsalt rääkisime kõigist asjadest,“ ütles Toomast. Telefonitsi rääkisid nad viimati, kui Savisaar haiglas oli. „Siis oli ta just oma südameoperatsioonist paranemas. Siis ta veel ütles, et kõik läheb hästi.“