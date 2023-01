Hästitasustatud „töö“: selgus, kui palju Rootsi kroonitud pead eelmine aasta rahvalt palka said

Kuningas Carl Gustaf ja kuninganna Silvia said kahepeale palka kaheksa miljonit Rootsi krooni ehk umbes 716 000 eurot. Kroonrprintsess Victoria ja tema abikaasa prints Daniel said riigilt 4,5 miljonit Rootsi krooni ehk 400 000 eurot.

Kõige väiksema summa sai kuninga ainus poeg prints Carl Philip, kes on sel nädalal palju meedias figureerinud, sest Carl Gutsaf tunnistas avalikult, et ei mõista, miks tema pojast tulevast kuningat ei saa. Isa eelistaks, et järgmisena saaks troonile ikka Carl Philip ja mitte kroonprintsess Victoria. Carl Philip ja tema printsessist abikaasa Sofia said riigilt 1,1 miljonit Rootsi krooni ehk pea 100 000 eurot.