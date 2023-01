Pane vaim valmis! Selgusid Pühajärve jaanitule esinejad: publiku kütavad kuumaks Showtek, Sub Focus ja Nublu

22. ja 23. juunil toimuva Pühajärve jaanitule peaesineja Showtek on ülemaailmselt tunnustatud Hollandi produktsiooniduo, mille moodustavad vennad Wouter ja Sjoerd Janssen. Duo signatuurlood „Booyah“, „Cannonball“ ja „We Like to Party“ kirjeldavad tänapäevase tantsumuusika kõla ja on hinnatud valdkonna suurimate nimede poolt. Showteki peetakse tantsumuusika pioneeriks, kes on tõusnud rahvusvahelisele areenile meeldejäävate festivalihümnidega. Suure energiaga esinemiste poolest tuntud Showtek on üles astunud maailma suurimatel festivalidel nagu Tomorrowland, Ultra Music Festival, Coachella ja Electric Daisy Carnival. Käesoleval aastal ilmub duo sulest ka uus album.