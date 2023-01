KUULA | Tõeline hitt aasta algusesse: Karl Killing ja Villemdrillem andsid välja loo „Hoia end“

Killing ja villemdrillem on koostööd teinud juba aastaid, ent tegemist on kahe muusiku esimese ametliku ühissingliga. Samuti on see esimene kord, kus avalikkus kuuleb villemdrillemi lauluhäält. „Ma ütleks, et see sündis suhteliselt spontaanselt. Karl esitles mulle demo ning arvas, et ma sobiks sellele,“ meenutab villemdrillem. „Ma ise küll pelgasin nii kena lauluhäält teha või, kas see üldse välja tuleb – aga tundub, et tuli!“