Avalikkuse ette on jõudnud taas katkend peagi poelettidele jõudvast prints Harry kõmulisest memuaariraamatust „Spare“. Ühes katkendis räägib Harry sellest, kuidas tema ja prints William olid „anunud“ oma isa Charlesi, et too Camillaga ei abielluks, kuna kartsid, et temast saab „kuri kasuema“.