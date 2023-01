Ansambel Laine esitas kontserdil Isamaasõja-aegset laulu „Katjuša“. Merle Lilje: poliitikat ja kultuuri ei saa segi ajada

Neljapäeval, 5. jaanuaril andis Kohtla-Järve Kultuurikeskuses kontserdi ansambel Laine. Hoolimata keerulisest olukorrast maailmas esitati Nõukogude sõjalaulu „Katjuša“. Ansambli juhtfiguur Merle Lilje ütleb, et poliitikat ja kultuuri ei tohi segi ajada. „Vene keelt ja vene rahvust ei saa tühistada sellepärast, et praegu on käimas Ukraina sõda.“