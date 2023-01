Prints Harry on juba Hispaanias avalikkuse ette jõudnud elulooraamatus „Spare“ üdini avameelne ka teemades, mida kuninglikud tavaliselt kunagi avalikult ei aruta. Näiteks tunnistab kuningas Charlesi noorem poeg üles selle, et ta on tarvitanud erinevaid narkootikume, ja samuti räägib ta raamatus õhtust, mil kaotas süütuse.