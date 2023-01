Aasta Kristi Ojasaare lahkumisest. Õde Mari kirjeldab katsumusi: kas ma palun saaksin nüüd ta tagasi?

„Mäletan, et kui õe haigus raskeks muutus, siis iga järgnev katsumus tundus nagu üks suur õppetund, mille ma läbisin – mina ja Mauri Dorbek. Muidugi oli meid veel, aga kahekesi tõdesime kordi, et damn it, see raske katsumus on möödas, kas saaks nüüd Kiku tagasi,“ meenutab Mari Instagrami tehtud südantlõhestavas postituses.