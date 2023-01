Eurofännid on valiku teinud: Eesti Laulu esimesest poolfinaalist peaks edasi pääsema Ollie

Hääletust juhib hetkeseisuga Ollie, kellele on antud 374 häält. Teisel kohal on Janek 332 häälega ning kolmandal Bedwetters, kes on kogunud 290 häält. Neljandale kohale paigutasid fännid Andrease ja viiendale Kawi. Tabeli teises pooles on Neon Letters ja Maiko, Anett ja Fredi, Ellip, Mia ja Merlyn.

Ollie ehk Oliver Mazurtšak tunnistas detsembris „Terevisioonile“, et oma võistluspala „Venom“ luues ei osanud ta oodata, et jõuabki sadade tuhandete eestimaalaste ette seda laivis esitama. „Kui ma loo valmis tegin, ei osanud ma seda laulda, mingid kohad tulid mul improviseerides kogemata. Kui tuli uudis, et ma sain Eesti Laulule, siis esimene mõte, mis pähe tuli, oli see, et ma pean õppima, kuidas seda lugu laulda,“ rääkis ta.

Eesti Laulu poolfinaalid toimuvad 12. ja 14. jaanuaril Viimsi Artiumis, finaal 11. veebruaril Tondiraba jäähallis. Saatejuhtideks on Grete Kuld ja Tõnis Niinemets.

„Artistid on pingutanud ja üldmulje on väga professionaalne,“ märkis Eesti Laulu peaprodutsent Tomi Rahula möödunud kuul. Täna esitamisele tulevates lugudes on tema sõnul värskust ja hoogu, mida peegeldab ka seekordne võistlejate kooslus, kuhu jagub mitmeid laiema publiku jaoks uusi tegijaid.