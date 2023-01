„Stranger Things'i“ näitleja tuli kapist välja: sõbrad ja perekond vastasid, et nad teavad juba ammu

Näitleja Noah Schnapp sai kuulsaks 12-aastaselt, kui mängis sarjas „Stranger Things“ Will Byerit. Praeguseks on noormees juba täisealine.

Neljapäeval postitas Schnapp TikTokki video, kus kummutas viimaks jälgijate uudishimu ning avaldas, et on tõepoolest gei. Möödunud aastal selgitas poiss, et ka karakter, keda ta populaarses Netflixi sarjas mängib on tegelikult gei. „Tuleb välja, et olen Willile sarnasem, kui arvasin,“ muheles ta.

„Nüüd kui Will on vanemaks sirgunud, saab vaataja juba hästi aru, et poiss on tegelikult gei,“ kirjeldas Schnapp karakteri arengut. „Tegelikult armastab ta Mike'i. Minu arvates on lugu väga kaunilt kirjutatud - keeruline on luua karakterit ja ta ühtäkki geiks muuta.“