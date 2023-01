Eesti Muusikaauhindade juubeligala esinejate koosseis täienes uute võimsate nimedega

„Muusikasõprade jaoks on muusikaauhindade gala pidupäev. Meil on väga suur au tähistada sõprade ja fännide ees oma plaadi ilmumist ja hoida pöialt kõigile võistlejatele. Saladuskatte all võin öelda, et kui müristab ja välku lööb, siis tuleb üks korralik sõu,“ lubas Elephants From Neputune’i liige ja muusik Robert Linna.