Tõnu Oja meenutab Maria Klenskajat: ta oli teatris ainuke, kes Ita Everit teietas

„Mina sain temaga hästi läbi,“ räägib Oja Õhtulehele, ent tõdeb, et Klesnkajal oli kohati väga keeruline iseloom. „Tean, et kuskilt tüdrukute garderoobist kolis ta lõpuks hoopis teise garderoobi, sest ei kannatanud neid enam välja.“

Tõnu Oja meenutab, et Klenskaja teietas elu lõpuni kolleeg Ita Everit. „Ta oli teatris ainuke, kes Itat teietas,“ mõtiskleb näitleja. „Küllap ta oleks saanud ka sinatamisega hakkama, aga ta justkui nimme ei läinud seda teed. Nii et Mašas oli olemas ka teatud arrogantsus. Kuigi Ita ütles talle korduvalt, et lõpeta see jant ära, aga ei…“