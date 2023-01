Kinodesse jõuab hinnatud mängufilm „Kapten Volkonogovi põgenemine“

Kapten Fjodor Volkonogov, austatud ja sõnakuulekas nõukogude korrakaitsja, näeb kogemata pealt, kuidas ta kolleege on asutud kahtlasel moel küsitlema. Aimates, et tema enda kord on varsti käes, otsustab ta põgeneda ning on varsti tagaaetav, keda üritavad tabada ta endised kaaslased. Haavatava ja lootuse kaotanuna saab Fjodor aru, millises vägivallaskeemis ta on osaline olnud. Ühtäkki saab ta teate põrgust: pärast surma on ta määratud igavestesse piinadesse. Ainus viis seda vältida, on kahetseda pattu ja leida vähemalt üks inimene, kes talle andestab. Aeg hakkab aga lõppema ja inimjaht jõuab üha lähemale...

„Film räägib 1938. aasta sündmustest Venemaal, mil totalitaristlik süsteem läks omaenda inimeste kallale. Ajaloosündmustel on komme mingil moel korduda ja see võimalus on Venemaa puhul alati õhus olnud, kuid 2020. aastal filmi alustades rääkisime siiski abstraktsest tundest, et neil ajaloolistel sündmustel on sild ka tänapäeva. Filmi alustati hoiatusfilmina ja keegi ei osanud ette näha selle prohvetlikkust, ega seda, et Venemaa ladvik paljastab oma elajaliku pale juba enne, kui film kinno jõuab,“ selgitab filmi produtsent Katrin Kissa. „See film räägib teemadel, mis antud hetkel on muutunud olulisemaks kui kunagi varem. Ajaloost rääkides annab see sissevaate Venemaa tänasesse päeva. Ma loodan, et film jõuab lisaks eestlastele ka Eesti venelaste ette, kes saaksid seda vaatama meelitada oma lähikondsed, kellel on ehk Putini tegevusest ja Venemaal toimuvast pisut alternatiivne ettekujutus.“