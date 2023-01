On alles asi, mille pärast muretseda! Charles palus Catherine'il kasutada teistsugust nime?

Harry väidab, et kümmekond aastat tagasi, kui tema vend William ja Catherine olid parasjagu abielluma hakkamas, pakkusid Charles ja tema abikaasa Camilla välja, et uus pereliige võiks oma eesnime ära muuta. Nimelt tekkis tulevasel kuningal probleem, et nende peres on liiga palju inimesi, kelle eesnimi hakkab c-tähega.

Päris drastilist muutust Charles aga ei soovinud. Kuna praeguse Walesi printsessi teine eesnimi on Elizabeth, siis sellist vangerdust loomulikult teha ei saanud. Selle asemel pakkusid Charles ja Camilla välja, et äkki hakkaks Catherine olema hoopis Katherine.

Kõige suurem probleem seisneski selles, et igal kroonitud peal on oma personaalne monogramm, kus kasutatakse just selle siniverelise eesnime esimest tähte. See oleks tähendanud seda, et tähega C oleks vaja luua kolm teineteisest täiesti erinevat ja unikaalset monogrammi.