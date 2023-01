FOTO | „Mul on nüüd kaks pelmeeni!“ Vene lauljatar käis salaja iluoperatsioonil ja rikkus ühe kehaosa ära

„Vanusega ja eriti peale sünnitust on ühelt poolt ülahuul veidi õhemaks jäänud kui teiselt poolt. Te ei märka seda, sest sealt poolt teen korrektuure huulepliiatsiga,“ selgitas 32-aastane artist. Ta pole ka varem varjanud, kui on ilukirurgide abi vajanud. Dakota on käinud varem nii rasvaimus kui ka nina opereerimas.

Aastavahetuse paiku suundus lauljatar siis ilukirurgi juurde. Ta oli kindel, et ei soovi huuli suurendada, vaid tahtis, et protseduuriga huulekuju lihtsalt muudetaks. „Leidsin kliiniku, kus töötab arst, kes eemaldab just asümmeetriaid. See ei suurenda huuli, kuid vaatab, et kõik oleks sobiv. Enne kliinikusse suundumist nägin, et nad olid mind teise tegija juurde broneerinud,“ meenutab ta asjade kulgu. Ta teatas kohe, et ei taha minna teise arsti juurde.