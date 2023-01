FOTO | 64 ja selline keha! Jamie Lee Curtis poseeris sisuliselt paljalt ja näitas oma uhket büsti

Californias Malibus asuvas Getty Villa muuseumis tehtud fotodel on Curtisele pandud selga paljastav Tom Fordi must kleit, mis paljastab tema büsti, kõhu ja ka säärejooksu. Vaatamata sellele, et naine on vanuses, mil mõned sookaaslased juba pensionile on läinud, näeb staar endiselt särav välja. Võiks öelda, et Hollywoodis üles kasvanud ja seal terve elu veetnud Curtis on viimastel aastatel kandnud seksikamaid riideid, kui siis, kui ta oli alles 20ndates eluaastates.