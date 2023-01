Järgmine löök Shakirale: jalgpallurist kaasa pettis teda tunduvalt kauem kui lauljatar seni teadis

Väljaanne Page Six kirjutab, et Shakira on täiesti murtud pärast seda, kui internetis hakkasid levima tõestus selle kohta, et Pique oli uue pruudi Clara Chia Martiga koos juba siis, kui ta veel lauljatariga „õnnelikult“ koos elas.

Nimelt avastati 2021. aastal Zoomi teel aset leidnud videointervjuu Pique'ga, kes istus usutlust andes nende ühises kodus. Kullipilguga salvestust jälginud fännid märkasid nüüd, et jalgpalluri uut pruuti on video taustal näha. See tähendab seda, et vutistaar kutsus oma uue silmarõõmu tema, Shakira ja nende laste ühisesse koju.

Lauljatarile lähedane allikas kinnitas Page Sixile, et Shakira polnud teadlik sellest, et tema elukaaslase armuke nende ühises kodus salaja käis. „Ta on täiesti murtud nüüd, kus ta teab, et see naine tundis end väga koduselt kohas, kus elasid ka tema ja nende lapsed,“ ütles allikas.

Shakira olevat kõnealuse intervjuu ajal olnud reisimas koos nende kahe ühise pojaga. „Nad olid kindlasti sel ajal veel kindlalt paar. On kohutav, et ta sai nüüd teada, et see afäär kestis palju kauem, kui ta ette kujutas,“ lisas allikas.