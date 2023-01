Perekond tülis: Sharon Osbourne avaldas telesaates tütre Kelly lapse nime, mille peale värske ema pahaseks sai

Kelly avaldas tänavu mais oma Instagrami kontol, et on peagi emaks saamas. „Ma tean, et ma pole oma kontole postitanud paar viimast kuud nii, et ma mõtlesin, et ma jagan teiega, miks see nii olnud on,“ alustas naine oma sotsiaalmeedia postitust. „Olen väga õnnelik, et ma saan emaks,“ kirjutas Kelly veel. Pärast seda on ta hoidnud madalat profiili ning enne tema ema Sharoni esinemist telesaates ei teadnud avalikkus, et Kelly on emaks saanud, kuna naine polnud midagi selle kohta ise öelnud.