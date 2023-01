Prints Harry kõmulisest memuaariraamatust on taaskord avalikkuse ette jõudnud Sussexi hertsogi järjekordne paljastus. Raamatus paljastab Harry, et vaatas Meghan Markle'i seksistseene sarjas „Pintsaklipslased“ kui nad hakkasid kohtingutel käima ning tunnistas, et see oli viga.