Liina Randpere paljastas, kes oli tema pikaaegne armuobjekt: käisin teda Rakvere erinevates pubides kuulamas

Mis on su kõige tüütum harjumus?

Kõige tüütum harjumus on see, et jätan kõik asjad viimasele minutile. Mitu aastavahetust olen juba mõelnud, et peaks end uusaastalubaduse läbi parandama, aga siiamaani ei ole see õnnestunud. Olen terve elu selline olnud. Näiteks kooliajal füüsika tunnis pidime tegema uurimistöö, mis kestis mitu kuud. Pidime andmeid koguma ja teadustöö kokku kirjutama. Mina alustasin üks õhtu enne tähtaega. Numbrid võtsin nii-öelda laest muidugi ja kirjutasin kella viieni hommikul. Sain hea hinde ja miks siis veel muuta midagi endas, kui tulemus positiivne? Olen naljatamisi öelnud, et ei tasu asju liiga kiiresti ära teha, muidu pärast tuleb välja, et polegi vaja teha ja töö oli asjata.