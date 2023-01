Prints Harry memuaariraamat on juba enne ametlikku ilmumist tekitanud palju furoori nii Briti kuninglikus perekonnas kui ka maailmas. Nüüd on välja tulnud, et siniverelised valmistusid Sussexi hertsogi teose jaoks ning pidasid plaani, kuidas Harry raamatus kirjutatule ja järelkajadele vastata.