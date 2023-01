ENNE JA NÜÜD | Üks säravam kui teine! Sylvester Stallone’i tütardest on sirgunud tõelised kaunitarid

Endast enam kui kakskümmend aastat noorema modelli Jennifer Flaviniga (54) abiellus Sylvester (76) 1997. aastal – 2022. aastal tähistas paar juba hõbepulmi.

Jenniferi ja Sylvesteri kolmest tütrest – Sophia sündis 1996, Sistine 1998 ja Scarlet 2002 – on kõige rohkem tuntud modelli ja blogijana ning paaris filmiski kaasa mänginud Sistine. Tema on ka paar aastat tagasi kurtnud, et isa jälgib nende tegemisi, minemisi ja tulemisi väga karmilt. Poisid hakkavad vana Rambot kartma ega julgegi ta tütardega semmima hakata.

Möödunud augustikuus tuli avalikuks, et Stallone'i ja Flavini abielu on läbi ja paar oli otsustanud lahutada. Järgmisel kuul tuli välja, et nad on aga hoopis ära leppinud.

76-aastase Sylvesteri veerand sajandit kestnud abielu jäi püsima, kuna Jennifer temast enam lahutada ei taha. Kuigi Jennifer andis möödunud sügisel lahutuspaberid sisse, on paar taas ühise õnne leidnud. „Nad otsustasid oma kodus kohtuda, kus nad rääkisid asjad selgeks ja ületasid oma erimeelsused,“ ütles Stallone'i esindaja toona eksklusiivselt väljaandele Page Six. Näitleja esindaja lisas, et paar on koos ülimalt õnnelik.