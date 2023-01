Luisa Rõivas rasketest aegadest: mul on elus nii palju juhtunud, olen väga kaua avalikkuse ees olnud

„Mul on elus nii palju juhtunud, olen väga kaua avalikkuse ees olnud. Aga need pisarad ei pea kõik avalikud olema, neid saab üksi kodus ka valada. Ma ei tea, kui tugev ma olen, aga mul on lihtsad põhimõtted. Meie pere asjad ei ole kellegi teise arutleda ja me ei aruta ka ise omi isiklikke teemasid avalikult. Ja kui on midagi kaitsta, siis ongi alati pere, kes seda teeb,“ sõnas Luisa.