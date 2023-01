FOTOD | Komöödiafilmi „Kuulsuse narrid“ esilinastus meelitas kohale mitmed tuntud näod!

Filmi režissööri Ain Mäeotsa sõnul on kinolinal näha ehedat komöödiat, mille peategelastele saamatusele ja unistustele saab nii kaasa elada kui ka kaasa tunda. „Nende julgus katsetada ja ebaõnnestuda on hämmastav, aga nad on veendunud, et utoopilistest ideedest võib sündida midagi suurt,“ sõnas Mäeots.