FOTO | Palju õnne! Kuninglik perekond tähistab Walesi printsess Catherine'i sünnipäeva

„Soovime Walesi printsessile rõõmsat sünnipäeva,“ seisis sotsiaalmeediasse postitatud pildi juures. Fotol on näha naeratavat Catherine'i, kes võtab vastu väikese tüdruku poolt talle ulatatud lillekimpu. Pildil kannab Kate punast mantlit ja tumedaid pükse ning hoiab käes musta kotikest.

Ka kuninglikud fännid soovivad Walesi printsessile sotsiaalmeedias õnne ning kritiseerivad prints Harryt, et too homme oma memuaariraamatu avaldab. „Ma ei suuda uskuda, et Harry teeb Kate'ile niimoodi tema sünnipäeval,“ kirjutas üks fänn Twitteris.