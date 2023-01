Seda küll kleidiks nimetada ei saa: Rita Ora kandis uhkel peol paljastavat riietust

Ora peenikeste õlapaeltega kleit midagi kujutlusvõime jaoks ei jätnud - kleidi alt paistsid välja tema tumedad aluspüksid ning tundus, et lauljatar polnud tolleks õhtuks rinnahoidjat selga pannud, vahendab The Sun. Uhkel eelpeol saatis teda abikaasa Taika Waititi.

Fännid aga imestasid Ora kleidivaliku üle. Sotsiaalmeedias soovitati naisel oma stilist vallandada. „See pole üldse peen ega armas kleit,“ kirjutas üks fänn Instagramis. „Mis sai sellest, et selliseid asju kantakse magamistoas?“ arutas teine fänn. „Nii maitsetu. Su aluspüksid oleksid võinud olla kleidiga samas toonis,“ sõnas veel üks kommenteerija. Paljud kommenteerijad laususid veel, et Rita riietust küll kleidiks nimetada ei saa ega mõistnud, miks peab lauljatar olema paljas, kuid tema abikaasa on kena ülikonna selga pannud.