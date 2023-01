„MasterChefi“ esikokk Jana Guzanova on ametilt finantskuritegude uurija: hoian ära selle, et inimesed ei satuks pettuste ohvriks

Guzanova sõnas intervjuus, et ta ei tahtnud kokaks õppida, kuna pidas seda 12 aastat tagasi vaid enda hobiks ning tollal huvitas teda õigusteadus ja välispoliitika rohkem. „Modellindusega tegeledes nägin tihtipeale, kuidas noorte tüdrukute teadmatust kasutatakse omakasu eesmärgil ära. Tundsin, et õigusteadust õppides suudan saavutada piisava teadmistebaasi, et nõrgemate huvide eest seista. Mind väga huvitas rahvusvaheline kriminaalõigus. Sain Eestis õigusteaduste bakalaureuse ja käisin ka diplomaatide koolis,“ rääkis Guzanova.