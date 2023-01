Põnev nimekiri: selgusid Eesti Muusikaauhinnad 2023 säravad nominendid

„2022. aasta andis meile võimsas koguses originaalmuusikat. Lisaks pakkus aasta mitmeid laule ja albumeid, millel kostuvad varasemast tuttavate lugude uued tõlgendamised,“ ütles muusikaauhindade žüriiliige ja raadio Sky Plus programmijuht Vaido Pannel. „Saab öelda, et Eesti muusika vereringe toimib ja loojatel on olemas kõik võimalused oma inspiratsiooni vormistamiseks. EMA žürii jaoks tähendab see vaid vastutuse kasvamist,“ märkis Pannel.

NOMINENDID

Florian Wahl „Katarsis garanteeritud“ Kitty Florentine „Maladaptive Daydream“ Misha Panfilov „The Sea Will Outlive Us All“

Bert On Beats „SEVEN“ Maris Pihlap „The Search for Life Within“ Mart Avi „Blade“

Anett „Late to the Party“

Lexsoul Dancemachine „Lex On The Beach“

Rita Ray „A Life of Its Own“