FOTO | Ootamatu külaline: modell Agne Vaheri 30. sünnipäevale ilmus pöörane üllatusesineja

Juba nädalavahetusel jagas stilist Ženja Fokin erinevaid klõpse, mis olid tehtud just Agne sünnipäevapeol. Mitmelt fotolt ja videolt oli näha, et üritusele ilmus ka strippar Marco Tasane, kes tavaliselt supermodelli siseringi ei kuulu. Fokin paljastas oma Instagrami kontol, et sünnipäevalast üllatas meestantsija kohalolekuga Agne enda elukaaslane Rainer Aus.