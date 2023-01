Karm maineplekk! Jalgpallikuningas Pelé sai abielu kõrvalt kaks last

23. oktoobril 1940 sündis Brasiilias ühes vaesevõitu peres väike armas poiss, kellele isa pani nimeks Edson. Tagantjärele on liikunud legend, et poisile pandi nimi kunagise suure leiutaja Thomas Alva Edisoni järgi. Samas võis kohalik ametnik panna poisikese sünnitunnistusele kirja nime Edison kirjaoskamatusest või titevarba-napsust tingituna – Pelé ise on hiljem ikka rõhutanud, et tema pärisnimi on Edson.

Brasiilia on üldiselt katoliiklik maa, kus inimesed on üsna religioossed. Kuid juba palju aastaid on seal jumalausuga konkureerinud teine religioon – jalgpall. Pelé isa João, hüüdnimega Dondinho, oli andekas jalgpallur, kuid kohutavalt kurva sportliku saatusega. Kui ta noore mehena teenis ühe kohaliku profiklubiga lepingu, siis juba esimesel ametlikul kohtumisel sai ta nii raske põlvevigastuse, et alles alanud jalgpallurikarjäär ka kohe lõppes. Töö kõrvalt mängis ta jalgpalli edasi, kuid see ei toonud enam midagi sisse. Ta töötaski lihtsa töömehena, teenis napilt nii palju raha, et pere nälga ei jääks, ja vahel pidi pereema Celeste pesunaisena juurde teenima, et ots-otsaga kokku tulla. Pelé oli vanim laps, perre sündisid ka vend Jair ja õde Maria Lúcia. João sõbrad olid kas endised jalgpallurid või vähemalt fännid. Seega sai Pelé titest peale aru, et kui mehed kokku tulevad, siis kõige tähtsam teema on jalgpall.