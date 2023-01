Ameerika linnakeses möllab tugev torm: evakueerumiskorraldus puudutab Oprah Winfreyd ja prints Harryt

Saatejuht Ellen DeGeneres postitas sotsiaalmeediasse esmaspäeval video, kus näitas, milline torm hetkel Montecito linnas möllab. Videos räägib DeGeneres, et linnale on seatud evakueerimiskord ja palus kõigil silmas pidada oma turvalisust. „Inimesed on oma kodu kaotanud, elu kaotanud. Meil on enneolematu vihmasadu,“ kirjeldas Ellen tormikahjusid. „See oja meie maja kõrval ei voola kunagi,“ sõnab DeGeneres ning tema taustal on näha, et ojast on saanud korralik jõgi.