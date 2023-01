Karl Killing ei saanud ärevushäirete tõttu lasteaias käia: arvasin, et teised inimesed tahavad mind lüüa

Karl julgustab kõiki inimesi oma probleemidest rääkima ja rõhutab, et see ei tee kedagi nõrgemaks. „Minu sõbrad, eelkõige kutid ei jaga enda probleeme põhimõtteliselt ja see on 95% meestel nii, sest nad on harjunud iseenda probleemidega hakkama saama. Nad ei või jagada neid, sest peavad olema alati tugiisikud,“ arutles Killing.

„Kui sa oskaksid oma emotsioone rohkem kontrollida, jagada neid ja käia psühholoogi juures, siis sa oled nii palju rohkem vabam inimene ja see trend peab ära lõppema, et inimene peab olema kogu aeg täielik betoonsein. Sellepärast on ka meil enesetappude numbrid meeste seas nii kõrged,“ ütles ta.

Killing rääkis enda ärevushäiretest ning tunnistas, et ta ei käinud lasteaias. „Arvasin, et teised inimesed tahavad mind lüüa ja mulle halba teha. Mu ema pidi töölt ära minema ja andis mulle lasteaiahariduse. Vahepeal tundsin, et keegi ei taha minuga rääkida aga tegelikult oli kõik hästi,“ tõdes muusik.

