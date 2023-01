Ei soovi end siduda! Kristiina Heinmets otsustas nime ametlikult ära muuta

Nüüdseks on Heinmetsa ja Aigro suhted aga nii hapuks läinud, et eelmisel aastal sai alguse kahe eksabikaasa vaheline kohtulahing. Kohtu poole pöördus just Aigro, kes taotles ühise alaealise lapsega suhtlemise korra määramist.

Nüüd tunnistab Heinmets, et vahetaski nime ära just seetõttu, et soovib vabaneda tema eksmehe ja tolle perekonna elulistest ebanormaalsetest väärtushinnangutest. Ta oli esialgu lootnud, et suudab seda teha juba lahutusega. „Kahjuks ei ole see siiani õnnestunud ning pean tegelema vastaspoole viimaste meeleheitlike püüetega hoida mind endaga seotud kohtu kaudu,“ selgitab Heinmets sotsiaalmeedias.