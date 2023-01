TV3 kuninglikul nädalavahetusel jõuab Eesti vaatajateni intervjuu prints Harryga

„Oleme tõeliselt põnevil, et saame TV3 vaatajateni tuua sedavõrd erilise materjali nagu on intervjuu prints Harryga, millest räägib kogu maailm. Tegemist on Harry intervjuuga, mille ta andis Ameerika telesaatele „60 minutit“ 8. jaanuaril ning mis tänu TV3 programmitiimi kiirele reageerimisele jõuab juba eeloleval pühapäeval eksklusiivselt Eesti vaatajateni,“ selgitas TV3 Grupp Eesti tegevjuht Signe Suur.