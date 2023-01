Rootsi prints Carl Philip võttis esimest korda sõna oma isa ülestunnistuse kohta: toetan oma isa ja õde

Möödunud nädalal avaldas Rootsi kuningakoda Carl Gustafi selgituse enda filmis öeldu kohta. „Mulle on teinud sügavat valu, kui olen tagantjärele kuulnud kommentaare, mis väidavad, et ma ei seisa Rootsi kuningana oma tütre kroonprintsess Victoria eest. Seetõttu tahan selgitada, et minu öeldut ei tohiks tõlgendada naissoost troonipärija või kroonprintsess Victoria kriitikana,“ sõnas Carl Gustaf oma selgituses eelmisel nädalal ja lisas, et on oma tütre Victoria üle uhke.