Tuuli Roosma ja Arbo Tammiksaare armsaid kaksikuid enam teleekraanil ei näe: poisid reisida ei taha

Arbo sõnas saates, et poistel läheb hästi ja iga päevaga muutuvad nad järjest erinevamaks. „Jumal tänatud, et nad läbi koopiapaberi ei ole lastud, see oleks ikka õudne,“ naljatles ta raadios. Saates uuriti Tammiksaarelt, kas tema poegi veel kunagi mõnes reisisaates näha saab.

„Neil on nüüd sõbrad ja ega nad kuhugi reisida ei taha. See on ikka suur piin. Kui sa nendega juba kuhugi veidi pikemaks lähed, hakkab pihta halin, et tahaks koju, tahaks sõpradega minna välja,“ selgitas Arbo raadios. Mida aga teevad poiste vanemad aastate pärast, kui Andresel ja Kristjanil peaks siis reisituhin peale tulema? „Tuuli räägib, et siis võtavad nemad meid kaasa,“ lausus Arbo ja lisas, et sellest tuleks hea telesaade.