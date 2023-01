Kuldgloobuste auhinnagalal teenisid mitu võitu „Inisherini hinged“ ja „Fabelmanid“

Eddie Murphy pälvis Kuldgloobustel Cecil B. DeMille'i auhinna, mis antakse välja silmapaistva panuse eest meelelahutusmaailma. „Tahan teile teada anda, et on olemas kindel plaan, mida saate järgida edu, õitsengu ja meelerahu saavutamiseks. Makske makse, tegelege oma asjadega ja ärge Will Smithi naise nime mainige,“ naljatles Murphy oma tänukõnes ja viitas eelmise aasta Oscari auhindade jagamisele, kui näitleja Will Smith lõi koomik Chris Rocki, kuna mees viskas Smithi abikaasa üle nalja. Ka õhtujuht Carmichael tegi Smithi ja Rocki tüli kohta nalja, kuid publik sellest vaimustunud polnud, vahendab NBC News.