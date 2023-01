FOTO | Photoshop aitab alati! Prints Harry tuuniti ajakirjakaane jaoks korralikult üles

Muidu erkpunaste juuste ja habemega ringi käiv prints on People'i kaanel äkki brünetiks muutunud. Kuna kuninglikus perekonnas on meestele varajane kiilanemine geenidega kaasa antud, on Harryle Photoshopis ka kiharaid juurde pandud. Samuti vaatab ta pildilt vastu erksiniste silmadega, mis lausa kutsuvad väljaannet haarama.

Sotsiaalmeedias on Harry fotod juba ringlema läinud. Twitteris ei naerda ainult ülituunitud esikaanefoto üle, vaid pilkealusteks on sattunud ka teised pildid. „Kas ta on käinud juukseid siirdamas?“ uurivad mitu Twitteri kasutajat. „Mis teil punapeade vastu on?“ uuritakse ajakirja People säutsu all, vihjates sellele, et Harry juuksetoon on ära vahetatud.