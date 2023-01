Telesaade „Stuudio“ saab uue üllatava peatoimetaja

Viimased neliteist aastat ajakirju Naisteleht, Nipiraamat, 55+, Müstika ja Beebijutud juhtinud Merle Luigel on uue väljakutse üle hea meel. „Olen väga rõõmus, et TV3 otsustas just mind „Stuudio“ peatoimetajaks kutsuda. Hing natuke väriseb sees, aga eks teeme ära!“ ütles Luik sütitavalt, täpsustades, et „Stuudios“ on edaspidi kindlasti tunda ka talle ainuomast käekirja: „Kõigil, kes merleluigelikku stiili varasemate ettevõtmiste põhjal on fännanud, tasub end edaspidi kindlasti esmaspäevast reedeni kell 19.00 TV3 lainele sättida,“ lausus ta.