„Seitsmeste uudiste“ juht Liina Kanarbik: riigikokku kandideerivate Soiveri ja Muugi töölepingud on peatatud

„Seitsmeste uudiste“ juhi Liina Kanarbiku sõnul on igati tervitatav, et Sven ja Allan otsustasid panna ennast proovile ja kandideerida valimistel. Kuna „Seitsmesed uudised“ on ajakirjanduslikult sõltumatu uudistesaade, on igati mõistetav, et samaaegselt tegevajakirjanikuna aktiivne olla ei saa. Vaataja jaoks midagi ei muutu, sest „Seitsmesed uudised“ toovad inimesteni jätkuvalt kõige olulisemad päevasündmused nii kodust kui ka välisilmast,“ ütles Kanarbik.