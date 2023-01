Beatrice'i poeg Balthazar-Serafim: vanemate lahkuminek oli kindlasti ebameeldiv, aga sain sellest üle üpris ruttu

Olenemata sellest, et ema Beatrice ja isa Priit läksid lahku, kui poeg oli võrdlemisi noor, tunnistab Balthazar, et on olnud ja on siiani võrdselt lähedane mõlema vanemaga. „Isegi viimastel aastatel, kui olen elanud põhiliselt isa juures, ei ole emaga suhtlemine või kohtumine vähenenud. Vanemate lahkuminek oli mulle omal ajal kindlasti ebameeldiv sündmus, aga sain sellest üpris ruttu üle.“